В Індонезії стався землетрус магнітудою 5,5

14:30, 17 березня 2017
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У четвер, 16 березня, в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,5.

В Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
В Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

В Аргентині стався землетрус

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався на півдні острова Балі. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, дві людини загинули і 36 отримали травми в результаті землетрусу магнітудою 5,8, яке відбулося в М'янмі.

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