Одесу засипало градом (фото, відео)

Сьогодні в Одесі пройшов град.

Про це повідомляє 048.ua. Невеликий дощ, який близько 13:00 розпочався в Одесі швидко змінився досить великим градом.

Розміри опадів досягали трьох міліметрів в діаметрі.

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Після цього, град знову змінив дощ, вже з мокрим снігом. Оскільки температура повітря помітно вище нуля, град і сніг на поверхні землі швидко розтанули.

Раніше Московську область РФ накрило сильним дощем з градом.