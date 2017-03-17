Одесу засипало градом (фото, відео)

14:41, 17 березня 2017
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Сьогодні в Одесі пройшов град.

Про це повідомляє 048.ua. Невеликий дощ, який близько 13:00 розпочався в Одесі швидко змінився досить великим градом.

Розміри опадів досягали трьох міліметрів в діаметрі.

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Після цього, град знову змінив дощ, вже з мокрим снігом. Оскільки температура повітря помітно вище нуля, град і сніг на поверхні землі швидко розтанули.

Раніше Московську область РФ накрило сильним дощем з градом.

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