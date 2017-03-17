Від снігопаду в Тибеті постраждали 20 тисяч осіб

15:02, 17 березня 2017
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У Тибетському автономному районі Китаю від снігопаду постраждали близько 20 тисяч осіб.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Снігопади тривали протягом кількох днів. Стихія торкнулася 14 повітів і троьх міста в округах Шигадзе і Шаньнань, передає "РИА Новости" з посиланням на міністерство цивільної адміністрації Китаю.

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Відзначається, що прямий економічний збиток склав 15 мільйонів юанів (близько 2,18 мільйона доларів США).

Нагадаємо, шість осіб загинули і понад 20 отримали травми в результаті шторму, який обрушився на китайську провінцію Цзянсу 1 березня.

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