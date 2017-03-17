Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

16:04, 17 березня 2017
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Протягом 18-19 березня в Карпатах очікується значна лавинна небезпека.

У Карпатах очікуєтсья лавинна небезпека / УНІАН
У Карпатах очікується лавинна небезпека / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За прогнозами Укргідрометцентру, 18-19 березня у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами у високогір'ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей зберігається значна (3 рівня) лавинна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цими вихідними в Україні пройдуть дощі і похолодає.

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