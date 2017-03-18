У Перу жертвами повеней стали більш як 70 людей

22:19, 18 березня 2017
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Понад 800 міст оголосили надзвичайний стан.

Повені в Перу / REUTERS
Повені в Перу / REUTERS

У Перу жертвами повеней стали більш як 70 людей.

Протягом кількох днів у країні йшли проливні дощі, що призвело до розливу річок і зсувів відразу в кількох районах країни, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Понад 800 міст оголосили надзвичайний стан. На думку влади, від повеней постраждало близько половини населення країни.

Проливні дощі призвели до повеней на південному сході Іспанії

У столиці країні Лімі з понеділка немає доступу до питної води. У низці міст заповнена водостічна система, вулиці затоплені водою. Деякі села опинилися відрізаними від сполучення. Влада країни почала проводити дезінфекцію, намагаючись позбавитися від комарів, що переносять інфекції.

Цього року в Перу особливо помітні прояви феномена Ель-Ніньйо - температура океану зростає, що призводить до підвищених випаровувань і злив.

Схожа ситуація складалася в країні у 1998 році, коли Ель-Ніньйо також викликав у країні проливні дощі і повені. Тоді загинули 374 людини.

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