Скоро в Україну знову повернеться тепло - Укргідрометцентр

02:02, 19 березня 2017
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Першими потепління відчують на Заході.

Суттєве потепління розпочнеться у вівторок, 21 березня / УНІАН
Суттєве потепління розпочнеться у вівторок, 21 березня / УНІАН

Україні залишилося перечекати ще два холодні дні. Неділя буде дощовою та з мокрим снігом в окремих регіонах. Удень стовпчики термометрів показуватимуть 3-8 градусів тепла. У понеділок, 20 березня, опади будуть уже не такими інтенсивними, але прохолода збережеться.

Про це повідомляє ТСН, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

Суттєве потепління розпочнеться у вівторок, 21 березня. Першим його відчує Захід України. Удень там буде до 12-16 градусів тепла, але накрапатиме дощ. У решті регіонів буде 7-12 градусів тепла і також дощитиме.

На популярних українських маршрутах пройдуть дощі, на півдні температура до +12°

У середу, 22 березня, потепліє вже на всій території України й удень буде мінімум 11 градусів тепла, а в окремих регіонах, особливо на Заході, - до 15 градусів. На Півдні синоптики обіцяють до 15-19 градусів вище нуля. Дощами поливатиме Захід, Північ та Центр.

Четвер, 23 березня, сонячним буде вже на всій території України. Стовпчики термометрів показуватимуть 11-19 градусів тепла. 

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