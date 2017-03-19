Скоро в Україну знову повернеться тепло - Укргідрометцентр

Першими потепління відчують на Заході.

Суттєве потепління розпочнеться у вівторок, 21 березня / УНІАН

Україні залишилося перечекати ще два холодні дні. Неділя буде дощовою та з мокрим снігом в окремих регіонах. Удень стовпчики термометрів показуватимуть 3-8 градусів тепла. У понеділок, 20 березня, опади будуть уже не такими інтенсивними, але прохолода збережеться.

Про це повідомляє ТСН, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

Суттєве потепління розпочнеться у вівторок, 21 березня. Першим його відчує Захід України. Удень там буде до 12-16 градусів тепла, але накрапатиме дощ. У решті регіонів буде 7-12 градусів тепла і також дощитиме.

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У середу, 22 березня, потепліє вже на всій території України й удень буде мінімум 11 градусів тепла, а в окремих регіонах, особливо на Заході, - до 15 градусів. На Півдні синоптики обіцяють до 15-19 градусів вище нуля. Дощами поливатиме Захід, Північ та Центр.

Четвер, 23 березня, сонячним буде вже на всій території України. Стовпчики термометрів показуватимуть 11-19 градусів тепла.