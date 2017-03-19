До України з Польщі увірвався циклон із атмосферними фронтами
У більшості областей України сьогодні очікується дощ.
У неділю, 19 березня, з північних районів Польщі до України прийшов циклон, але не сам, а з атмосферними фронтами, пише на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.
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За її словами, центр циклону перебуватиме над північчю України, майже над Києвом. Тому у більшості областей сьогодні - дощі, місцями мокрий сніг, сильний поривчастий вітер і холодне повітря, вдень +3+8 градусів.
"З 21 березня почне поступово теплішати", - прогнозує синоптик.
Раніше Укргідрометцентр повідомляв, що суттєве потепління в Україні розпочнеться у вівторок, 21 березня. Першим його відчує захід України. Удень там буде до 12-16 градусів тепла, але накрапатиме дощ. У решті регіонів буде 7-12 градусів тепла і також дощитиме.
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+26°... +14°
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Донецьк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+24°... +12°
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Київ+24°... +16°
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Кіровоград+25°... +13°
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Луганськ+25°... +14°
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Луцьк+27°... +15°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+25°... +15°
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Одеса+23°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+25°... +10°
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Суми+19°... +10°
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Тернопіль+26°... +14°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+27°... +13°
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