До України з Польщі увірвався циклон із атмосферними фронтами

У більшості областей України сьогодні очікується дощ.

В Україні дощитиме / Фото УНІАН

У неділю, 19 березня, з північних районів Польщі до України прийшов циклон, але не сам, а з атмосферними фронтами, пише на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

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За її словами, центр циклону перебуватиме над північчю України, майже над Києвом. Тому у більшості областей сьогодні - дощі, місцями мокрий сніг, сильний поривчастий вітер і холодне повітря, вдень +3+8 градусів.

"З 21 березня почне поступово теплішати", - прогнозує синоптик.

Раніше Укргідрометцентр повідомляв, що суттєве потепління в Україні розпочнеться у вівторок, 21 березня. Першим його відчує захід України. Удень там буде до 12-16 градусів тепла, але накрапатиме дощ. У решті регіонів буде 7-12 градусів тепла і також дощитиме.