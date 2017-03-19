Сьогодні Київ накриють дощі з мокрим снігом

У столиці цілий день буде хмарно.

Сьогодні в Києві протягом дня буде дощ з мокрим снігом / Фото УНІАН

Синоптики прогнозують на сьогодні у Києві хмарну погоду, дощ, місцями з мокрим снігом.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на Український гідрометцентр, у столиці буде хмарно, вранці збережеться туман, видимість 200-500 м.

«Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вдень 4-6 градусів тепла», - йдеться у повідомленні.