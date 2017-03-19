Синоптики попередили про значний рівень лавинної небезпеки на Закарпатті

У високогір'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей зберігається значний рівень лавинної небезпеки.

На Закарпатті зберігається значний рівень лавинної небезпеки / zak.depo.ua

Сьогодні у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами у високогір'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей зберігається значна (3 рівень) лавинна небезпека.

Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.

"18-19 березня у високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується III (значний) рівень лавинної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, синоптики прогнозують на сьогодні у Києві хмарну погоду, дощ, місцями з мокрим снігом.