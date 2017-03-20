В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на заході до +13° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 20 березня, в Україні місцями пройдуть дощі та мокрий сніг. На заході до +13°.

В Україні сьогодні очікуються опади / kyiv.depo.ua

Сьогодні в Києві без опадів, удень +5°. Вітер західний, до 5.6 м/с.

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У Львові 20 березня пройде дощ, удень +11°. Вітер західний та південно-західний, помірний.

У Луцьку сьогодні очікуються опади. Температура повітря +9°. Вітер мінливий, до 6.0 м/с.

У Вінниці у понеділок пройде мокрий сніг. Температура вдень +6°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють дощ. Температура +8°, вітер мінливий, до 5.6 м/с.

Прогноз на 20 березня / УНІАН

У Харкові в понеділок злива, температура вдень +7°. Вітер мінливий, слабкий.

В Дніпрі сьогодні пройде дощ. Температура +6°. Вітер мінливий, помірний.

У Сімферополі пройде дощ. Температура вдень +8°, вітер південний і західний, до 6.5 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють дощ, температура вдень +8°. Вітер північно-західний та південно-західний, до 7.3 м/с.

У Краматорську у понеділок пройде дощ, температура +7°, вітер мінливий, слабкий.

У Сєвєродонецьку сьогодні очікуються опади. Температура вдень +8°. Вітер мінливий, до 3.3 м/с.

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