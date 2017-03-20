В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на заході до +13° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 20 березня, в Україні місцями пройдуть дощі та мокрий сніг. На заході до +13°.
Сьогодні в Києві без опадів, удень +5°. Вітер західний, до 5.6 м/с.
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У Львові 20 березня пройде дощ, удень +11°. Вітер західний та південно-західний, помірний.
У Луцьку сьогодні очікуються опади. Температура повітря +9°. Вітер мінливий, до 6.0 м/с.
У Вінниці у понеділок пройде мокрий сніг. Температура вдень +6°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють дощ. Температура +8°, вітер мінливий, до 5.6 м/с.
У Харкові в понеділок злива, температура вдень +7°. Вітер мінливий, слабкий.
В Дніпрі сьогодні пройде дощ. Температура +6°. Вітер мінливий, помірний.
У Сімферополі пройде дощ. Температура вдень +8°, вітер південний і західний, до 6.5 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють дощ, температура вдень +8°. Вітер північно-західний та південно-західний, до 7.3 м/с.
У Краматорську у понеділок пройде дощ, температура +7°, вітер мінливий, слабкий.
У Сєвєродонецьку сьогодні очікуються опади. Температура вдень +8°. Вітер мінливий, до 3.3 м/с.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+26°... +14°
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Донецьк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+24°... +12°
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Київ+24°... +16°
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Кіровоград+25°... +13°
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Луганськ+25°... +14°
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Луцьк+27°... +15°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+25°... +15°
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Одеса+23°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+25°... +10°
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Суми+19°... +10°
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Тернопіль+26°... +14°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+27°... +13°
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Черкаси+20°... +14°
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Чернігів+24°... +15°
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Чернівці+26°... +16°