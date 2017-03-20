У Києві сьогодні без опадів, вдень до +5°

Згідно з даними Погода УНІАН, 20 березня у столиці без опадів, вдень до +5°.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +5°, ввечері +2°. Вітер північний і південно-західний, до 3,5 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 06:01, а зайде у 18:10.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 20 березня, в Україні місцями пройдуть дощі та мокрий сніг. На заході до +13°.

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