Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

09:31, 20 березня 2017
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Сьогодні, 20 березня, у високогір'ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей зберігатиметься лавинна небезпека 3 рівня.

УНІАН
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За прогнозами Укргідрометцентру, 20 березня у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами у високогір'ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей зберігається значна (3 рівня) лавинна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 20 березня, в Україні місцями пройдуть дощі та мокрий сніг. На заході до +13°.

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