Погода на тиждень: в Україну йде потепління, на заході обіцяють до +20° (карта)
Цього тижня в Україні місцями пройдуть дощі, з вівторка очікується потепління.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні місцями пройдуть дощі та мокрий сніг. Найтепліше буде на півдні - до +11°. У східних областях температура до +8°. У центрі країни вдень стовпчик термометра підніметься до +7°. На півночі вдень до +8°, на заході до +7°.
У вівторок, 21 березня, в Україні практично без опадів. Вдень на заході країни потеплішає до +16°.
У середу, 22 березня, в Україні місцями пройдуть дощі, у Криму вночі стовпчик термометра опуститься до -2°. Вдень найтепліше буде на заході - до +18°.
У четвер по всій країні сонячно, на заході місцями пройдуть дощі. Вночі в Україні -1°...+7°, вдень на заході до +18°.
У п'ятницю в країні практично без опадів. На заході температура вдень до +20°, в інших регіонах +13°...+18°.
25 і 26 березня в Україні хмарно з проясненнями. У суботу вночі найпрохолодніше буде на сході - до -1°, на решті території 0°...+4°. Вдень температура по країні +10°...+15°. У неділю вночі на сході до 0°, вдень в Україні +8°...+16°.
Народний прогноз
20 березня. Якщо кричить сова - прийдуть холоди. Дикі качки змащують і чистять пір'я - до поганої погоди. Небо під час заходу яскраво-жовте, переходить у червоне - до посилення вітру.
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на заході до +13° (карта)
21 березня. Якщо півень співає на паркані, то погода буде гарною, а якщо він зайшов у будинок, то буде лихо. 22 березня цвірінькання горобців повідомляє про потепління.
23 березня - ознаки нежиті у здорової людини - до мокрої погоди. 24 березня ворони, які спускаються на землю, прогнозують потепління
25 березня. Якщо наполегливо каркають ворони, значить, буде дощ. 26 березня. Галки збираються гуртом під вечір і кричать - до ясної погоди. Миші польові йдуть із заплави річки - до сильної повені, вода підніметься вище звичайного.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+26°... +14°
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Донецьк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+24°... +12°
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Київ+24°... +16°
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Кіровоград+25°... +13°
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Луганськ+25°... +14°
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Луцьк+27°... +15°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+25°... +15°
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Одеса+23°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+25°... +10°
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Суми+19°... +10°
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Тернопіль+26°... +14°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+27°... +13°
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Черкаси+20°... +14°
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Чернігів+24°... +15°
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Чернівці+26°... +16°