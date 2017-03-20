Погода на тиждень: в Україну йде потепління, на заході обіцяють до +20° (карта)

Цього тижня в Україні місцями пройдуть дощі, з вівторка очікується потепління.

Цього тижня в Україні потеплішає / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні місцями пройдуть дощі та мокрий сніг. Найтепліше буде на півдні - до +11°. У східних областях температура до +8°. У центрі країни вдень стовпчик термометра підніметься до +7°. На півночі вдень до +8°, на заході до +7°.

Прогноз на 20 березня / УНІАН

У вівторок, 21 березня, в Україні практично без опадів. Вдень на заході країни потеплішає до +16°.

Прогноз на 21 березня / УНІАН

У середу, 22 березня, в Україні місцями пройдуть дощі, у Криму вночі стовпчик термометра опуститься до -2°. Вдень найтепліше буде на заході - до +18°.

Прогноз на 22 березня / УНІАН

У четвер по всій країні сонячно, на заході місцями пройдуть дощі. Вночі в Україні -1°...+7°, вдень на заході до +18°.

Прогноз на 23 березня / УНІАН

У п'ятницю в країні практично без опадів. На заході температура вдень до +20°, в інших регіонах +13°...+18°.

Прогноз на 24 березня / УНІАН

25 і 26 березня в Україні хмарно з проясненнями. У суботу вночі найпрохолодніше буде на сході - до -1°, на решті території 0°...+4°. Вдень температура по країні +10°...+15°. У неділю вночі на сході до 0°, вдень в Україні +8°...+16°.

Прогноз на 25 березня / УНІАН

Прогноз на 26 березня / УНІАН

Народний прогноз

20 березня. Якщо кричить сова - прийдуть холоди. Дикі качки змащують і чистять пір'я - до поганої погоди. Небо під час заходу яскраво-жовте, переходить у червоне - до посилення вітру.

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21 березня. Якщо півень співає на паркані, то погода буде гарною, а якщо він зайшов у будинок, то буде лихо. 22 березня цвірінькання горобців повідомляє про потепління.

23 березня - ознаки нежиті у здорової людини - до мокрої погоди. 24 березня ворони, які спускаються на землю, прогнозують потепління

25 березня. Якщо наполегливо каркають ворони, значить, буде дощ. 26 березня. Галки збираються гуртом під вечір і кричать - до ясної погоди. Миші польові йдуть із заплави річки - до сильної повені, вода підніметься вище звичайного.

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