У результаті сильних злив в Еквадорі загинули 15 осіб

11:38, 20 березня 2017
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В Еквадорі сильні дощі призвели до загибелі 15 людей.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Загалом від стихії постраждали близько 6 тисяч сімей, вода зруйнувала 123 будинки, повідомив президент країни Рафаель Корреа.

Проливні дощі призвели до повеней на південному сході Іспанії

Найбільше постраждали провінції Манабі, Гуайяс, Напо, Ель-Оро і Лос-Ріос, передає "РИА Новости".

За словами влади, причиною злив став кліматичний феномен "Ель-Ніньо" у Тихому океані.

Раніше повідомлялося, що в сусідньому Перу жертвами повеней стали більше 70 людей. Понад 800 міст оголосили надзвичайний стан. На думку влади, від повеней постраждало близько половини населення країни.

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