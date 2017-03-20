У результаті сильних злив в Еквадорі загинули 15 осіб

В Еквадорі сильні дощі призвели до загибелі 15 людей.

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Загалом від стихії постраждали близько 6 тисяч сімей, вода зруйнувала 123 будинки, повідомив президент країни Рафаель Корреа.

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Найбільше постраждали провінції Манабі, Гуайяс, Напо, Ель-Оро і Лос-Ріос, передає "РИА Новости".

За словами влади, причиною злив став кліматичний феномен "Ель-Ніньо" у Тихому океані.

Раніше повідомлялося, що в сусідньому Перу жертвами повеней стали більше 70 людей. Понад 800 міст оголосили надзвичайний стан. На думку влади, від повеней постраждало близько половини населення країни.