У неділю, 19 березня, біля берегів Соломонових островів стався землетрус магнітудою 6,0.

Біля берегів Соломонових островів стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 62 км на північ від міста Аукі. Осередок землетрусу залягав на глибині 4,2 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, дві людини загинули і 36 отримали травми в результаті землетрусу магнітудою 5,8, який стався в М'янмі.