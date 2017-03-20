Біля берегів Соломонових островів стався землетрус магнітудою 6,0
У неділю, 19 березня, біля берегів Соломонових островів стався землетрус магнітудою 6,0.
Про це повідомляє Геологічна служба США.
В Індонезії стався землетрус магнітудою 5,5
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 62 км на північ від міста Аукі. Осередок землетрусу залягав на глибині 4,2 км
Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.
Нагадаємо, дві людини загинули і 36 отримали травми в результаті землетрусу магнітудою 5,8, який стався в М'янмі.
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