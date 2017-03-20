На популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі, на заході температура до +15°

Сьогодні і завтра на автошляхах України місцями пройдуть дощі. На заході температура до +15°.

На автошляхах України місцями пройдуть дощі / otzyv.ru

Сьогодні і завтра на автошляхах України місцями пройдуть дощі. На заході температура до +15°.

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Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура +8°... +10°. Завтра на цьому маршруті температура до +14°, хмарно з проясненнями.

На трасі Київ – Ужгород очікуються дощі та мокрий сніг, температура в дорозі +5° ...+9°. У вівторок на цьому маршруті практично без опадів, температура до +14°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +10°, практично без опадів. Завтра на даному маршруті хмарно з проясненнями, температура до +10°.

У напрямку Харкова місцями пройдуть дощі. Температура в дорозі до +9°. 21 березня на цьому напрямку без опадів, температура +8° ...+10°.

За маршрутом Київ - Чернівці очікуються опади, +5° ... +8°. За даним напрямом у вівторок хмарно з проясненнями, температура до +15°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.