На популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі, на заході температура до +15°

13:00, 20 березня 2017
2374
0

Сьогодні і завтра на автошляхах України місцями пройдуть дощі. На заході температура до +15°.

На автошляхах України місцями пройдуть дощі / otzyv.ru
На автошляхах України місцями пройдуть дощі / otzyv.ru

Сьогодні і завтра на автошляхах України місцями пройдуть дощі. На заході температура до +15°.

Погода на тиждень: в Україну йде потепління, на заході обіцяють до +20° (карта)

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура +8°... +10°. Завтра на цьому маршруті температура до +14°, хмарно з проясненнями.

На трасі Київ – Ужгород очікуються дощі та мокрий сніг, температура в дорозі +5° ...+9°. У вівторок на цьому маршруті практично без опадів, температура до +14°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +10°, практично без опадів. Завтра на даному маршруті хмарно з проясненнями, температура до +10°.

У напрямку Харкова місцями пройдуть дощі. Температура в дорозі до +9°. 21 березня на цьому напрямку без опадів, температура +8° ...+10°.

За маршрутом Київ - Чернівці очікуються опади, +5° ... +8°. За даним напрямом у вівторок хмарно з проясненнями, температура до +15°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
На вихідних в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки На вихідних в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки
У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку
Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео) Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео)
Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта) Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта) Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта)
У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз) У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
93 %
748 мм
5.0 м/с
98 %
Стрічка новин