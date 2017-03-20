На популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі, на заході температура до +15°
Сьогодні і завтра на автошляхах України місцями пройдуть дощі. На заході температура до +15°.
Сьогодні і завтра на автошляхах України місцями пройдуть дощі. На заході температура до +15°.
Погода на тиждень: в Україну йде потепління, на заході обіцяють до +20° (карта)
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура +8°... +10°. Завтра на цьому маршруті температура до +14°, хмарно з проясненнями.
На трасі Київ – Ужгород очікуються дощі та мокрий сніг, температура в дорозі +5° ...+9°. У вівторок на цьому маршруті практично без опадів, температура до +14°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +10°, практично без опадів. Завтра на даному маршруті хмарно з проясненнями, температура до +10°.
У напрямку Харкова місцями пройдуть дощі. Температура в дорозі до +9°. 21 березня на цьому напрямку без опадів, температура +8° ...+10°.
За маршрутом Київ - Чернівці очікуються опади, +5° ... +8°. За даним напрямом у вівторок хмарно з проясненнями, температура до +15°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+26°... +14°
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Донецьк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+24°... +12°
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Київ+24°... +16°
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Кіровоград+25°... +13°
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Луганськ+25°... +14°
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Луцьк+27°... +15°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+25°... +15°
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Одеса+23°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+25°... +10°
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Суми+19°... +10°
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Тернопіль+26°... +14°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+27°... +13°
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Черкаси+20°... +14°
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Чернігів+24°... +15°
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Чернівці+26°... +16°