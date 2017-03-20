В Україну йде весняне тепло, за ним - короткочасне похолодання - синоптик
Цей тиждень потішить українців потеплінням, та за ним прийде короткочасне похолодання.
Завтра в Західній Україні очікується +10+16 градусів, пише на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.
"Потепліє практично повсюди, +8+13 градусів. І лише в східній частині плюс Сумщина, Полтавщина та Запоріжжя буде свіженько, +6+10 градусів", - йдеться у її прогнозі.
На популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі, на заході температура до +15°
Дощі завтра ймовірні на Львівщині, Волині, Рівненщині, Житомирщині, у Луганській області, в Приазов'ї та в Криму. А в більшості областей у вівторок сухо та сонячно.
За прогнозами синоптика, весь тиждень в Україні буде тепло, а на вихідних очікується похолодання. "А якраз наступними вихідними, 25-26 березня, за попередніми прогнозами, очікується знову це синоптичне свинство, похолодання. Проте воно повинно бути короткочасним", - йдеться повідомленні Діденко.
Як повідомляла Погода УНІАН, цього тижня в Україні місцями пройдуть дощі, з вівторка очікується потепління.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+26°... +14°
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Донецьк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+24°... +12°
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Київ+24°... +16°
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Кіровоград+25°... +13°
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Луганськ+25°... +14°
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Луцьк+27°... +15°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+25°... +15°
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Одеса+23°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+25°... +10°
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Суми+19°... +10°
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Тернопіль+26°... +14°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+27°... +13°
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Черкаси+20°... +14°
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Чернігів+24°... +15°
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Чернівці+26°... +16°