В Україну йде весняне тепло, за ним - короткочасне похолодання - синоптик

13:41, 20 березня 2017
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Цей тиждень потішить українців потеплінням, та за ним прийде короткочасне похолодання.

Спочатку в Україні потепліє, на вихідних прийде короткочасне похолодання / REUTERS
Спочатку в Україні потепліє, на вихідних прийде короткочасне похолодання / REUTERS

Завтра в Західній Україні очікується +10+16 градусів, пише на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Потепліє практично повсюди, +8+13 градусів. І лише в східній частині плюс Сумщина, Полтавщина та Запоріжжя буде свіженько, +6+10 градусів", - йдеться у її прогнозі.

На популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі, на заході температура до +15°

Дощі завтра ймовірні на Львівщині, Волині, Рівненщині, Житомирщині, у Луганській області, в Приазов'ї та в Криму. А в більшості областей у вівторок сухо та сонячно.

За прогнозами синоптика, весь тиждень в Україні буде тепло, а на вихідних очікується похолодання. "А якраз наступними вихідними, 25-26 березня, за попередніми прогнозами, очікується знову це синоптичне свинство, похолодання. Проте воно повинно бути короткочасним", - йдеться повідомленні Діденко.

Як повідомляла Погода УНІАН, цього тижня в Україні місцями пройдуть дощі, з вівторка очікується потепління

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