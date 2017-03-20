У столиці Перу через повені водопостачання знаходиться в критичному стані

14:32, 20 березня 2017
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Проливні дощі в Перу призвели до повеней у багатьох районах країни.

Наслідки повені в Перу / Reuters
Наслідки повені в Перу / Reuters

У столиці країни Лімі відбулося забруднення джерела води, у будинках вже кілька днів немає водопостачання, і населення знаходиться в критичному положенні.

Проливні дощі призвели до повеней на південному сході Іспанії

З грудня 2016 року через повені загинули 75 людей, постраждали понад 99 тисяч. Гірські обвали і розмив річок призвели до руйнування 134 тис. будівель, обвалення 130 мостів, 31 дорога була заблокована, передає Xinhua.

Місцева влада направила рятувальні бригади до постраждалих районів, а також побудувала пункти тимчасового розміщення.

Нагадаємо, в Еквадорі сильні дощі призвели до загибелі 15 людей. Загалом від стихії постраждали близько 6 тисяч сімей, вода зруйнувала 123 будинки.

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