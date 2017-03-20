У Кололадо через лісову пожежу евакуювали сотні будинків

Через лісову пожежу неподалік від міста Боулдер (штат Колорадо, США) евакуювали 426 будинків.

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Вогонь вже встиг охопити понад 25 га території, передає The Weather Channel.

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Жителів ще 836 будинків закликали бути готовими до можливої евакуації, у тому числі і в самому Боулдері. На даний момент інформації про потерпілих не надходило.

У регіоні з початку минулого тижня тримається спекотна і суха погода, у суботу тут було більше 27 градусів тепла.

Нагадаємо, у січні в італійській Генуї понад 300 людей покинули домівки через пожежі.