У Кололадо через лісову пожежу евакуювали сотні будинків
Через лісову пожежу неподалік від міста Боулдер (штат Колорадо, США) евакуювали 426 будинків.
Вогонь вже встиг охопити понад 25 га території, передає The Weather Channel.
У Новій Зеландії проводиться масова евакуація через лісові пожежі (відео)
Жителів ще 836 будинків закликали бути готовими до можливої евакуації, у тому числі і в самому Боулдері. На даний момент інформації про потерпілих не надходило.
У регіоні з початку минулого тижня тримається спекотна і суха погода, у суботу тут було більше 27 градусів тепла.
Нагадаємо, у січні в італійській Генуї понад 300 людей покинули домівки через пожежі.
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