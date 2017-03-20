Завтра в Україні місцями пройдуть дощі, на заході вдень до +15° (відеопрогноз)

18:30, 20 березня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 21 березня, в Україні місцями пройдуть дощі, на заході вдень до +15°.

В Україні завтра місцями пройдуть дощі / УНІАН
В Україні завтра місцями пройдуть дощі / УНІАН

У Києві завтра без опадів, вночі +5°, вдень +11°. Вітер мінливий, до 3.7 м/с.

У Львові 21 березня хмарно з проясненнями, вночі +6°, вдень +13°. Вітер південно-західний, слабкий.

На популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі, на заході температура до +15°

У Луцьку завтра пройде дощ. Температура повітря вночі +6°, вдень +14°. Вітер південний і південно-західний, до 5.3 м/с.

У Вінниці у вівторок мінлива хмарність. Температура вночі +6°, вдень +11°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі +2°, вдень +11°, вітер мінливий, до 2.8 м/с.

У Харкові у вівторок без опадів, температура вночі -3°, вдень +9°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.

У Дніпрі завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі 0°, вдень +10°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі -1°, вдень +10°. Вітер мінливий, до 2.5 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вночі +2°, вдень +11°. Вітер західний та північно-західний, до 4.3 м/с.

У Краматорську у вівторок пройде дощ, температура вночі +2°, вдень +9°, вітер західний та північно-західний, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра очікуються опади. Температура вночі 0°, вдень +9°. Вітер західний та північно-західний, до 3,9 м/с.

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