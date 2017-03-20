Завтра в Україні місцями пройдуть дощі, на заході вдень до +15° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 21 березня, в Україні місцями пройдуть дощі, на заході вдень до +15°.
У Києві завтра без опадів, вночі +5°, вдень +11°. Вітер мінливий, до 3.7 м/с.
У Львові 21 березня хмарно з проясненнями, вночі +6°, вдень +13°. Вітер південно-західний, слабкий.
На популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі, на заході температура до +15°
У Луцьку завтра пройде дощ. Температура повітря вночі +6°, вдень +14°. Вітер південний і південно-західний, до 5.3 м/с.
У Вінниці у вівторок мінлива хмарність. Температура вночі +6°, вдень +11°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі +2°, вдень +11°, вітер мінливий, до 2.8 м/с.
У Харкові у вівторок без опадів, температура вночі -3°, вдень +9°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.
У Дніпрі завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі 0°, вдень +10°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.
У Сімферополі без опадів. Температура вночі -1°, вдень +10°. Вітер мінливий, до 2.5 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вночі +2°, вдень +11°. Вітер західний та північно-західний, до 4.3 м/с.
У Краматорську у вівторок пройде дощ, температура вночі +2°, вдень +9°, вітер західний та північно-західний, слабкий.
У Сєвєродонецьку завтра очікуються опади. Температура вночі 0°, вдень +9°. Вітер західний та північно-західний, до 3,9 м/с.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+26°... +14°
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Донецьк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+24°... +12°
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Київ+24°... +16°
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Кіровоград+25°... +13°
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Луганськ+25°... +14°
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Луцьк+27°... +15°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+25°... +15°
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Одеса+23°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+25°... +10°
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Суми+19°... +10°
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Тернопіль+26°... +14°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+27°... +13°
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Черкаси+20°... +14°
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Чернігів+24°... +15°
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Чернівці+26°... +16°