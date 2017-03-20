У Києві завтра без опадів, вдень до +11°

Згідно з даними Погода УНІАН, 21 березня у столиці без опадів.

В Україні завтра без опадів / elektraua.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +11°, ввечері +8°. Вітер мінливий, до 3.7 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 05:59, а зайде у 18:01.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 21 березня, в Україні місцями пройдуть дощі, на заході вдень до +15°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.