В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на заході до +15° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 21 березня в Україні місцями пройдуть дощі. На заході до +15°.
Сьогодні в Києві без опадів, удень +11°. Вітер мінливий, до 3.7 м/с.
У Львові 21 березня хмарно з проясненнями, вдень +13°. Вітер південно-західний, слабкий.
У Луцьку сьогодні очікуються опади. Температура повітря +14°. Вітер південний і південно-західний, до 5.3 м/с.
У Вінниці у вівторок пройде дощ. Температура вдень +11°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність. Температура +11°, вітер мінливий, до 2.8 м/с.
У Харкові у вівторок без опадів, температура вдень +9°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.
В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура +10°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.
У Сімферополі без опадів. Температура вдень +11°, вітер мінливий, до 2.5 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вдень +11°. Вітер північно-західний, до 4.3 м/с.
У Краматорську у вівторок пройде дощ, температура +9°, вітер західний та північно-західний, слабкий.
У Сєвєродонецьку сьогодні очікуються опади. Температура вдень +9°. Вітер західний та північно-західний, до 3,9 м/с.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+26°... +14°
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Донецьк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+24°... +12°
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Київ+24°... +16°
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Кіровоград+25°... +13°
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Луганськ+25°... +14°
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Луцьк+27°... +15°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+25°... +15°
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Одеса+23°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+25°... +10°
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Суми+19°... +10°
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Тернопіль+26°... +14°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+27°... +13°
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Черкаси+20°... +14°
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Чернігів+24°... +15°
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Чернівці+26°... +16°