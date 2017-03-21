В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на заході до +15° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 21 березня в Україні місцями пройдуть дощі. На заході до +15°.

Ілюстрація / REUTERS

Сьогодні в Києві без опадів, удень +11°. Вітер мінливий, до 3.7 м/с.

У Львові 21 березня хмарно з проясненнями, вдень +13°. Вітер південно-західний, слабкий.

У Луцьку сьогодні очікуються опади. Температура повітря +14°. Вітер південний і південно-західний, до 5.3 м/с.

У Вінниці у вівторок пройде дощ. Температура вдень +11°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність. Температура +11°, вітер мінливий, до 2.8 м/с.

Прогноз на 21 березня / УНІАН

У Харкові у вівторок без опадів, температура вдень +9°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.

В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура +10°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

У Сімферополі без опадів. Температура вдень +11°, вітер мінливий, до 2.5 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вдень +11°. Вітер північно-західний, до 4.3 м/с.

У Краматорську у вівторок пройде дощ, температура +9°, вітер західний та північно-західний, слабкий.

У Сєвєродонецьку сьогодні очікуються опади. Температура вдень +9°. Вітер західний та північно-західний, до 3,9 м/с.

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