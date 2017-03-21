У Києві сьогодні без опадів, вдень до +11°

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 21 березня, у столиці без опадів, вдень до +11°.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +11°, ввечері +8°. Вітер мінливий, до 3.7 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:59, а зайде у 18:11.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня в Україні місцями пройдуть дощі. На заході до +15°.

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