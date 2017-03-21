У високогір'ї Карпат зберігається лавинна небезпека

Сьогодні, 21 березня, в Карпатах зберігатиметься лавинна небезпека 3 рівня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / zak.depo.ua

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За прогнозами Укргідрометцентру, 21 березня у високогір'ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей зберігається значна (3 рівня) лавинна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 березня в Україні місцями пройдуть дощі. На заході до +15°.