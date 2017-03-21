У Токіо на п'ять днів раніше звичайного зацвіла сакура

У столиці Японії Токіо під впливом низького атмосферного тиску, опадів і теплої погоди на п'ять раніше звичайного зацвіла сакура.

Цвітіння сакури / umad.com

Метеорологи з ранку 21 березня помітили, що на "контрольному" дереві в храмі Ясукуні в Токіо розпустилися п'ять бутонів сакури, передає "РИА Новости" з посиланням на японську метеослужбу.

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В Японії існує безліч видів вишневих дерев під загальною місцевою назвою "сакура", деякі з них цвітуть у Токіо вже з початку березня, а інші - навіть у грудні.

Очікується, що масове цвітіння сакури почнеться в парках до початку квітня.

Нагадаємо, у Полтаві на території музею Володимира Короленка в кінці лютого зацвіли проліски.