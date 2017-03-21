У Токіо на п'ять днів раніше звичайного зацвіла сакура
У столиці Японії Токіо під впливом низького атмосферного тиску, опадів і теплої погоди на п'ять раніше звичайного зацвіла сакура.
Метеорологи з ранку 21 березня помітили, що на "контрольному" дереві в храмі Ясукуні в Токіо розпустилися п'ять бутонів сакури, передає "РИА Новости" з посиланням на японську метеослужбу.
В Японії стався землетрус магнітудою 5,6, підземні поштовхи відчувалися в Токіо
В Японії існує безліч видів вишневих дерев під загальною місцевою назвою "сакура", деякі з них цвітуть у Токіо вже з початку березня, а інші - навіть у грудні.
Очікується, що масове цвітіння сакури почнеться в парках до початку квітня.
Нагадаємо, у Полтаві на території музею Володимира Короленка в кінці лютого зацвіли проліски.
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