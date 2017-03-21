Повінь завдала значної шкоди Бурунді, шість осіб загинуло

Не менше шести осіб загинуло в Бурунді через повені, викликані проливними дощами.

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На північному заході країни кілька будинків накрив зсув, п'ятеро людей загинули. Під час сильного дощу у столиці Бужумбурі загинув військовий.

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Також кілька людей отримали травми, загалом стихія зруйнувала 162 будинки, передає Al Jazeera.

У Бурунді протягом року є два періоди, коли можуть випадати рясні опади – з вересня по листопад і з лютого по травень. Через те, що в країні переважає суха погода, будь-яка гроза може принести з собою місячну норму опадів.

Нагадаємо, у Перу жертвами повеней стали більше 70 людей. Понад 800 міст оголосили надзвичайний стан.