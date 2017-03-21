У вівторок, 21 березня, в Колумбії стався землетрус магнітудою 5,0.

У Колумбії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 16 км на північний захід від населеного пункту Мутіс. Осередок землетрусу залягав на глибині 2 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, дві людини загинули і 36 отримали травми в результаті землетрусу магнітудою 5,8, який стався в М'янмі.