На автошляхах України практично без опадів, на заході температура до +20°

Сьогодні і завтра на популярних українських маршрутах практично без опадів. На заході температура до +20°.

На автошляхах України практично без опадів / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура +10°... +14°. Завтра на цьому маршруті температура до +16°, хмарно з проясненнями.

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На трасі Київ – Ужгород місцями пройдуть дощі, температура в дорозі +10° ...+14°. У середу на цьому маршруті практично без опадів, температура до +20°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +10°, у Донецькій області пройде дощ. Завтра на даному маршруті хмарно з проясненнями, температура до +16°.

У напрямку Харкова без опадів. Температура в дорозі до +10°. 22 березня на цьому напрямку мінлива хмарність, температура +12° ...+16°.

За маршрутом Київ - Чернівці без опадів, +10° ... +15°. За даним напрямом у середу хмарно з проясненнями, температура до +18°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.