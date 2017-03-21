На автошляхах України практично без опадів, на заході температура до +20°
Сьогодні і завтра на популярних українських маршрутах практично без опадів. На заході температура до +20°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура +10°... +14°. Завтра на цьому маршруті температура до +16°, хмарно з проясненнями.
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на заході до +15° (карта)
На трасі Київ – Ужгород місцями пройдуть дощі, температура в дорозі +10° ...+14°. У середу на цьому маршруті практично без опадів, температура до +20°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +10°, у Донецькій області пройде дощ. Завтра на даному маршруті хмарно з проясненнями, температура до +16°.
У напрямку Харкова без опадів. Температура в дорозі до +10°. 22 березня на цьому напрямку мінлива хмарність, температура +12° ...+16°.
За маршрутом Київ - Чернівці без опадів, +10° ... +15°. За даним напрямом у середу хмарно з проясненнями, температура до +18°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+26°... +14°
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Донецьк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+24°... +12°
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Київ+24°... +16°
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Кіровоград+25°... +13°
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Луганськ+25°... +14°
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Луцьк+27°... +15°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+25°... +15°
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Одеса+23°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+25°... +10°
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Суми+19°... +10°
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Тернопіль+26°... +14°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+27°... +13°
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Черкаси+20°... +14°
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Чернігів+24°... +15°
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Чернівці+26°... +16°