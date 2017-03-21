На автошляхах України практично без опадів, на заході температура до +20°

13:00, 21 березня 2017
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Сьогодні і завтра на популярних українських маршрутах практично без опадів. На заході температура до +20°.

На автошляхах України практично без опадів / УНІАН
На автошляхах України практично без опадів / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура +10°... +14°. Завтра на цьому маршруті температура до +16°, хмарно з проясненнями.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на заході до +15° (карта)

На трасі Київ – Ужгород місцями пройдуть дощі, температура в дорозі +10° ...+14°. У середу на цьому маршруті практично без опадів, температура до +20°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +10°, у Донецькій області пройде дощ. Завтра на даному маршруті хмарно з проясненнями, температура до +16°.

У напрямку Харкова без опадів. Температура в дорозі до +10°. 22 березня на цьому напрямку мінлива хмарність, температура +12° ...+16°.

За маршрутом Київ - Чернівці без опадів, +10° ... +15°. За даним напрямом у середу хмарно з проясненнями, температура до +18°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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