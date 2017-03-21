Завтра в Україні різко потепліє до +15, на північ суне атмосферний фронт - синоптик
Завтра весна по всій Україні дасть знати, що вже прийшла.
Завтра, 22 березня, вдень в Україні повітря нагріється до +10+15 градусів. Окремі коливання: на Закарпатті ймовірно до +18, на Волині та в Приазов'ї можливо до +9 градусів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
"22-ге березня чи не єдиний день в найближчій перспективі, коли скрізь в Україні, ну, скрізь, весна дасть знати, що вона вже прийшла. Наступними днями будуть і +15, і сонце. Але вже з нюансами. А ось щоб скрізь - то лише завтра", - пише вона.
В Україну йде весняне тепло, за ним - короткочасне похолодання - синоптик
23 березня тепла погода трохи сповзе південніше, тому північні області, включно з Києвом, потраплять у свіжіше повітря. Це спричинить атмосферний фронт, який ще й покапає дощами на північні області. Але більшість областей, прогнозує синоптик, насолоджуватимуться теплом та сонцем.
"24 березня - також північ у прохолоді та дощах... І ще важливе попередження - вихідними в України похолодає повсюди", - йдеться у повідомленні Діденко.
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