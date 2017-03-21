Влада Чилі направила 20 тонн гуманітарної допомоги постраждалим від повеней у Перу

14:31, 21 березня 2017
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Уряд Чилі направив літак C-130 Hercules з 20 тоннами гуманітарної допомоги до Перу, де в результаті повеней загинули 75 людей.

Повінь в Перу / Reuters
Повінь в Перу / Reuters

Про це повідомили в прес-службі військово-повітряних сил Чилі, передає "РИА Новости".

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Раніше президент Чилі Мішель Бачелет повідомила, що її країна направить до Перу "від 18 до 20 тонн допомоги, до якої входять вода, ковдри, коробки з продуктами харчування, а також гігієнічні набори для чоловіків і жінок".

Зазначимо, у столиці Перу Лімі через повені відбулося забруднення джерела води, у будинках вже кілька днів немає водопостачання, і населення знаходиться в критичному положенні.

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