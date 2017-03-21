Сильний вітер на сході Грузії пошкодив будівлі та автомобілі

16:01, 21 березня 2017
581
0

У Тбілісі й інших містах на сході Грузії сильний вітер завдав шкоди місцевому населенню.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

За інформацією синоптиків, сила вітру в окремих місцях перевищувала 20 м/с, передає "Грузія Онлайн".

У високогір'ї Карпат зберігається лавинна небезпека

Результатом впливу стихії стали зірвані дахи, вирвані з коренем і повалені дерева, виламані шибки в будинках, пошкоджені автомобілі.

У зв'язку з негодою служба з надзвичайних ситуацій, бригади рятувальників перейшли на роботу в надзвичайному режимі. У мерії Тбілісі працює телефон гарячої лінії.

Нагадаємо, у січні через сильний снігопад в Аджарії без світла світла залишилися більше 5 тисяч абонентів.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Обвалювались будинки і падали дерева: ураган в Індії забрав життя 17 осіб Обвалювались будинки і падали дерева: ураган в Індії забрав життя 17 осіб
Травень у Києві став одним з найспекотніших за останні 137 років Травень у Києві став одним з найспекотніших за останні 137 років
Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію
На півночі Китаю вирує природна пожежа На півночі Китаю вирує природна пожежа
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22° У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22°
У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз) У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
93 %
748 мм
5.0 м/с
98 %
Стрічка новин