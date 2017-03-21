Сильний вітер на сході Грузії пошкодив будівлі та автомобілі

У Тбілісі й інших містах на сході Грузії сильний вітер завдав шкоди місцевому населенню.

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За інформацією синоптиків, сила вітру в окремих місцях перевищувала 20 м/с, передає "Грузія Онлайн".

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Результатом впливу стихії стали зірвані дахи, вирвані з коренем і повалені дерева, виламані шибки в будинках, пошкоджені автомобілі.

У зв'язку з негодою служба з надзвичайних ситуацій, бригади рятувальників перейшли на роботу в надзвичайному режимі. У мерії Тбілісі працює телефон гарячої лінії.

Нагадаємо, у січні через сильний снігопад в Аджарії без світла світла залишилися більше 5 тисяч абонентів.