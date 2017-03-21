Завтра в Україну прийде потепління, у західних областях обіцяють до +21° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, 22 березня в Україні практично без опадів, на заході вдень до +21°.
У Києві завтра без опадів, вночі +7°, вдень +17°. Вітер південний, до 4.1 м/с.
У Львові 22 березня пройде дощ, вночі +6°, вдень +13°. Вітер мінливий, слабкий.
На автошляхах України практично без опадів, на заході температура до +20°
У Луцьку завтра очікується дощ. Температура повітря вночі +3°, вдень +15°. Вітер мінливий, до 4,4 м/с.
У Вінниці в середу мінлива хмарність. Температура вночі +4°, вдень +17°. Вітер південний, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі +1°, вдень +14°, вітер мінливий, до 4.0 м/с.
У Харкові у середу без опадів, температура вночі +3°, вдень +12°. Вітер західний та південно-західний, легкий.
У Дніпрі завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі +2°, вдень +13°. Вітер мінливий, легкий.
У Сімферополі без опадів. Температура вночі -1°, вдень +12°. Вітер мінливий, до 2.4 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють хмарну погоду, температура вночі +2°, вдень +13°. Вітер мінливий, до 4.3 м/с.
У Краматорську у середу без опадів, температура вночі -1°, вдень +13°, вітер північний та північно-західний, легкий.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі -1°, вдень +14°. Вітер північний та північно-західний, до 4.2 м/с.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+26°... +14°
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Донецьк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+24°... +12°
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Київ+24°... +16°
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Кіровоград+25°... +13°
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Луганськ+25°... +14°
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Луцьк+27°... +15°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+25°... +15°
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Одеса+23°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+25°... +10°
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Суми+19°... +10°
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Тернопіль+26°... +14°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+27°... +13°
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Черкаси+20°... +14°
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Чернігів+24°... +15°
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Чернівці+26°... +16°