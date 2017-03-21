Завтра в Україну прийде потепління, у західних областях обіцяють до +21° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 22 березня в Україні практично без опадів, на заході вдень до +21°.

В Україні завтра прийде потепління / УНІАН

У Києві завтра без опадів, вночі +7°, вдень +17°. Вітер південний, до 4.1 м/с.

У Львові 22 березня пройде дощ, вночі +6°, вдень +13°. Вітер мінливий, слабкий.

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У Луцьку завтра очікується дощ. Температура повітря вночі +3°, вдень +15°. Вітер мінливий, до 4,4 м/с.

У Вінниці в середу мінлива хмарність. Температура вночі +4°, вдень +17°. Вітер південний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі +1°, вдень +14°, вітер мінливий, до 4.0 м/с.

У Харкові у середу без опадів, температура вночі +3°, вдень +12°. Вітер західний та південно-західний, легкий.

У Дніпрі завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі +2°, вдень +13°. Вітер мінливий, легкий.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі -1°, вдень +12°. Вітер мінливий, до 2.4 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють хмарну погоду, температура вночі +2°, вдень +13°. Вітер мінливий, до 4.3 м/с.

У Краматорську у середу без опадів, температура вночі -1°, вдень +13°, вітер північний та північно-західний, легкий.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі -1°, вдень +14°. Вітер північний та північно-західний, до 4.2 м/с.

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