Справжня весна: у Києві завтра потеплішає до +17°

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 22 березня, у столиці без опадів.

У Києві завтра без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +17°, ввечері – до +13°. Вітер південний, до 4.1 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 05:57, а зайде у 18:13.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Україні практично без опадів, на заході вдень до +21°.

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