В Україні сьогодні практично без опадів, на заході потеплішає до +21° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 22 березня, в Україні місцями пройдуть дощі. На заході до +21°.

В Україні сьогодні практиечски без опадів / texturify.com

Сьогодні в Києві без опадів, удень +17°. Вітер південний, до 4.1 м/с.

У Львові 22 березня пройде дощ, удень +16°. Вітер мінливий, слабкий.

У Луцьку сьогодні очікуються опади. Температура повітря +15°. Вітер мінливий, до 4,4 м/с.

У Вінниці у середу пройде дощ. Температура вдень +11°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність. Температура +14°, вітер мінливий, до 4.0 м/с.

Прогноз на 22 березня / УНІАН

У Харкові у середу без опадів, температура вдень +12°. Вітер західний та південно-західний, легкий.

В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура +12°. Вітер мінливий, легкий.

У Сімферополі без опадів. Температура вдень +12°, вітер мінливий, до 2.4 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вдень +13°. Вітер мінливий, до 4.3 м/с.

У Краматорську у середу без опадів, температура +13°, вітер північний та північно-західний, легкий.

У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно. Температура вдень +14°. Вітер північний та північно-західний, до 4.2 м/с.

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