В Україні сьогодні практично без опадів, на заході потеплішає до +21° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 22 березня, в Україні місцями пройдуть дощі. На заході до +21°.
Сьогодні в Києві без опадів, удень +17°. Вітер південний, до 4.1 м/с.
У Львові 22 березня пройде дощ, удень +16°. Вітер мінливий, слабкий.
У Луцьку сьогодні очікуються опади. Температура повітря +15°. Вітер мінливий, до 4,4 м/с.
У Вінниці у середу пройде дощ. Температура вдень +11°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність. Температура +14°, вітер мінливий, до 4.0 м/с.
У Харкові у середу без опадів, температура вдень +12°. Вітер західний та південно-західний, легкий.
В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура +12°. Вітер мінливий, легкий.
У Сімферополі без опадів. Температура вдень +12°, вітер мінливий, до 2.4 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вдень +13°. Вітер мінливий, до 4.3 м/с.
У Краматорську у середу без опадів, температура +13°, вітер північний та північно-західний, легкий.
У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно. Температура вдень +14°. Вітер північний та північно-західний, до 4.2 м/с.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+26°... +14°
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Донецьк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+24°... +12°
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Київ+24°... +16°
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Кіровоград+25°... +13°
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Луганськ+25°... +14°
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Луцьк+27°... +15°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+25°... +15°
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Одеса+23°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+25°... +10°
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Суми+19°... +10°
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Тернопіль+26°... +14°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+27°... +13°
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Черкаси+20°... +14°
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Чернігів+24°... +15°
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Чернівці+26°... +16°