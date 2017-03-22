У Києві сьогодні до +17°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, 22 березня у столиці без опадів, вдень до +17°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +17°, ввечері - до +12°. Вітер південний, до 4.1 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:57, а зайде у 18:13.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 22 березня, в Україні місцями пройдуть дощі. На заході до +21°.

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