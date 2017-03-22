Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

09:29, 22 березня 2017
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Сьогодні, 22 березня, у Карпатах зберігатиметься лавинна небезпека 3 рівня.

У Карпатах очікується лавинна небезпека / УНІАН
У Карпатах очікується лавинна небезпека / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На автошляхах України практично без опадів, на заході температура до +20°

"За прогнозами Укргідрометцентру, 22 березня у високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається III (значний) рівень лавинної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 22 березня, в Україні місцями пройдуть дощі. На заході до +21°.

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