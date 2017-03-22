Південний схід Австралії накрили зливи
У деяких районах штату Новий Південний Уельс (Австралія) за тиждень випало понад 500 мм опадів.
Через негоду з міста Ямба евакуювали 6 тисяч місцевих жителів, передає Floodlist.
Влада Чилі направила 20 тонн гуманітарної допомоги постраждалим від повеней у Перу
Дощі затопили численні дороги, десятки автомобілів опинилися в пастці після спроб проїхати по воді.
За минулий тиждень рятувальники отримали більше 3 тисяч дзвінків з різних районів штату. За даними місцевих ЗМІ, 18 березня виявили тіло 11-річного хлопчика, який вважався зниклим безвісти.
Очікується, що цього тижня опади у регіоні посиляться.
Нагадаємо, не менше шести чоловік загинули в Бурунді через повені, викликані проливними дощами.
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