Південний схід Австралії накрили зливи

У деяких районах штату Новий Південний Уельс (Австралія) за тиждень випало понад 500 мм опадів.

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Через негоду з міста Ямба евакуювали 6 тисяч місцевих жителів, передає Floodlist.

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Дощі затопили численні дороги, десятки автомобілів опинилися в пастці після спроб проїхати по воді.

За минулий тиждень рятувальники отримали більше 3 тисяч дзвінків з різних районів штату. За даними місцевих ЗМІ, 18 березня виявили тіло 11-річного хлопчика, який вважався зниклим безвісти.

Очікується, що цього тижня опади у регіоні посиляться.

Нагадаємо, не менше шести чоловік загинули в Бурунді через повені, викликані проливними дощами.