Число жертв повеней в Перу збільшилося до 78

11:28, 22 березня 2017
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У результаті повеней в Перу загинули 78 людей. Раніше повідомлялося про 75 загиблих.

Наслідки повеней в Перу / Reuters
Наслідки повеней в Перу / Reuters

Стихія завдала шкоди 141 тисячі будівель, постраждало майно 101 тисячі жителів, а всього повені торкнулися 643 тисячі людей, передає "РИА Новости" з посиланням на національний центр по діям у надзвичайних ситуаціях Перу.

Влада Чилі направила 20 тонн гуманітарної допомоги постраждалим від повеней у Перу

Також через сильні хвилі влада тимчасово припинила роботу відразу 23 портів на тихоокеанському узбережжі країни.

Цього року в Перу особливо помітні прояви феномена Ель-Ніньо - температура океану зростає, що призводить до підвищених випаровувань і злив.

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