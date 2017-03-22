Метеорологи попередили про екстремальні погодні явища у 2017 році

Екстремальні й незвичайні погодні тенденції збережуться в 2017 році.

У 2017 році збережуться екстремальні погодні умови / REUTERS

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) прогнозує продовження в 2017 році незвичайних та екстремальних погодних явищ слідом за 2016 роком, який став найтеплішим за всю історію наукових спостережень за кліматом. Про це йдеться в опублікованій в Женеві заяві ВМО, передає ТАСС.

"2016 рік увійшов в історію з рекордним значенням глобальної температури, виключно низькою протяжністю морського льоду, неослабним підвищенням рівня моря й тепломісткості океану", - нагадують метеорологи, наголошуючи, що "екстремальні й незвичайні тенденції збережуться в 2017 році".

Як пояснив директор Всесвітньої програми досліджень клімату Девід Карлсон, навіть без сильної течії Ель-Ніньо в 2017 році "спостерігаються значні зміни по всій планеті", які виходять за межі розуміння метеорологів кліматичної системи. "Зараз ми перебуваємо на справді незвіданій території", - констатував він.

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У ВМО вказують, що минулої зими принаймні три рази в Арктиці спостерігався "полярний еквівалент хвилі тепла", викликаний припливом теплого вологого повітря внаслідок потужних атлантичних штормів. Протяжність антарктичного морського льоду була на рекордно низькому рівні.

У США в лютому було зафіксовано 11 тис. 743 теплові температурні рекорди. Від тривалої та екстремальної спеки у січні і лютому постраждала низка областей Австралії, тоді як в окремих районах Аравійського півострова й Північної Африки стояли незвично сильні холоди.

У 2016 році, за даними ВМО, на 1,1 градуса за Цельсієм була перевищена середня температура доіндустріального періоду й на 0,06 градуси попередній рекорд, зафіксований у 2015 році. Як пояснюють фахівці, потужне явище Ель-Ніньо 2015-2016 років "посилило потепління в 2016 році в доповнення до довгострокової зміни клімату, викликаної викидами парникових газів". У ВМО вважають, що "вплив діяльності людини на кліматичну систему стає все більш очевидним".

Як повідомляла Погода УНІАН, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії, 3 березня в Києві спостерігалася найтепліша ніч з 1881 року.