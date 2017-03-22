У середу, 22 березня, в Японії стався землетрус магнітудою 4,6.

В Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 34 км на схід від населеного пункту Наміе. Осередок землетрусу залягав на глибині 37 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, дві людини загинули і 36 отримали травми в результаті землетрусу магнітудою 5,8, який стався в М'янмі.