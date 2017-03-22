На популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі, на заході температура до +21°

У середу і четвер на автошляхах України місцями пройдуть дощі. На заході температура до +21°.

На автошляхах України місцями пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура +14°... +17°. Завтра на цьому маршруті температура до +17°, практично без опадів.

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На трасі Київ – Ужгород місцями пройдуть дощі, температура в дорозі +16° ...+21°. У четвер на цьому маршруті пройдуть дощі, температура до +21°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +17°, без опадів. Завтра на даному маршруті хмарно з проясненнями, температура до +16°.

У напрямку Харкова без опадів. Температура в дорозі до +17°. 23 березня на цьому напрямку місцями пройдуть дощі, температура +11° ...+15°.

За маршрутом Київ - Чернівці без опадів, +16° ... +19°. За даним напрямом у четвер пройдуть дощі, температура до +18°.

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