На популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі, на заході температура до +21°

13:00, 22 березня 2017
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У середу і четвер на автошляхах України місцями пройдуть дощі. На заході температура до +21°.

На автошляхах України місцями пройдуть дощі / УНІАН
На автошляхах України місцями пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура +14°... +17°. Завтра на цьому маршруті температура до +17°, практично без опадів.

В Україні сьогодні практично без опадів, на заході потеплішає до +21° (карта)

На трасі Київ – Ужгород місцями пройдуть дощі, температура в дорозі +16° ...+21°. У четвер на цьому маршруті пройдуть дощі, температура до +21°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +17°, без опадів. Завтра на даному маршруті хмарно з проясненнями, температура до +16°.

У напрямку Харкова без опадів. Температура в дорозі до +17°. 23 березня на цьому напрямку місцями пройдуть дощі, температура +11° ...+15°.

За маршрутом Київ - Чернівці без опадів, +16° ... +19°. За даним напрямом у четвер пройдуть дощі, температура до +18°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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