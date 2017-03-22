На популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі, на заході температура до +21°
У середу і четвер на автошляхах України місцями пройдуть дощі. На заході температура до +21°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура +14°... +17°. Завтра на цьому маршруті температура до +17°, практично без опадів.
В Україні сьогодні практично без опадів, на заході потеплішає до +21° (карта)
На трасі Київ – Ужгород місцями пройдуть дощі, температура в дорозі +16° ...+21°. У четвер на цьому маршруті пройдуть дощі, температура до +21°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +17°, без опадів. Завтра на даному маршруті хмарно з проясненнями, температура до +16°.
У напрямку Харкова без опадів. Температура в дорозі до +17°. 23 березня на цьому напрямку місцями пройдуть дощі, температура +11° ...+15°.
За маршрутом Київ - Чернівці без опадів, +16° ... +19°. За даним напрямом у четвер пройдуть дощі, температура до +18°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+26°... +14°
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Донецьк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+24°... +12°
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Київ+24°... +16°
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Кіровоград+25°... +13°
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Луганськ+25°... +14°
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Луцьк+27°... +15°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+25°... +15°
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Одеса+23°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+25°... +10°
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Суми+19°... +10°
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Тернопіль+26°... +14°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+27°... +13°
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Черкаси+20°... +14°
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Чернігів+24°... +15°
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Чернівці+26°... +16°