На Балі стався землетрус магнітудою 5,5

14:01, 22 березня 2017
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На індонезійському острові Балі стався землетрус магнітудою 5,5.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

За словами очевидців, багато відпочиваючих в паніці залишали номери своїх готелів після того, як відчули підземні поштовхи.

В Японії стався землетрус

Найсильніше землетрус відчувався в місті Денпасар. Підземні поштовхи тривали близько п'яти секунд, передає ТАСС з посиланням на національне агентство Індонезії з подолання надзвичайних ситуацій.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у вівторок, 21 березня, у Колумбії стався землетрус магнітудою 5,0.

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