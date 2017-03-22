На Балі стався землетрус магнітудою 5,5

На індонезійському острові Балі стався землетрус магнітудою 5,5.

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За словами очевидців, багато відпочиваючих в паніці залишали номери своїх готелів після того, як відчули підземні поштовхи.

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Найсильніше землетрус відчувався в місті Денпасар. Підземні поштовхи тривали близько п'яти секунд, передає ТАСС з посиланням на національне агентство Індонезії з подолання надзвичайних ситуацій.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у вівторок, 21 березня, у Колумбії стався землетрус магнітудою 5,0.