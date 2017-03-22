Чотири роки тому Київ накрив сніговий апокаліпсис (фото, відео)

22 березня 2013 року у Києві випало 50 мм опадів при місячній нормі 47 мм.

Снігопад у Києві 22 березня 2013 року / УНІАН

Тоді через велику кількість снігу громадський транспорт, за винятком метро, практично не працював.

Київська міська державна адміністрація оголосила в столиці надзвичайну ситуацію.

За словами директора Укргідрометцентру Миколи Кульбіди, такої кількості снігу, яка випало за 22-24 березня 2013 року, у Києві не бачили за весь період метеорологічних спостережень.