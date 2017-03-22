Завтра в Україні місцями пройдуть дощі, на заході до +18° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 23 березня, на заході і півночі України пройдуть дощі. По країні удень +8°... +18°.

В Україні завтра місцями пройдуть дощі / tivasyk.info

У Києві завтра пройде дощ, вночі - +7°, вдень +11°. Вітер мінливий, до 3,9 м/с.

У Львові 23 березня очікуються опади, вночі +7°, вдень +12°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

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У Луцьку завтра хмарно. Температура повітря вночі +6°, вдень +9°. Вітер мінливий, до 4.7 м/с.

У Вінниці у четвер мінлива хмарність. Температура вночі +5°, вдень +15°. Вітер південний і південно-східний, легкий.

Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі +3°, вдень +15°, вітер південний і південно-західний, до 5.1 м/с.

У Харкові у четвер без опадів, температура вночі +6°, вдень +14°. Вітер мінливий, легкий.

У Дніпрі завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі +5°, вдень +16°. Вітер західний та південно-західний, легкий.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі +2°, вдень +15°. Вітер мінливий, до 2.3 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі +4°, вдень +14°. Вітер мінливий, до 4.1 м/с.

У Краматорську у четвер без опадів, температура вночі +5°, вдень +16°, вітер західний та південно-західний, легкий.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі +6°, вдень +16°. Вітер західний та північно-західний, до 2,1 м/с.

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