У Києві завтра пройде злива, вдень до +11°

19:00, 22 березня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 23 березня в столиці очікується злива.

У Києві завтра пройде дощ / kyiv.depo.ua
У Києві завтра пройде дощ / kyiv.depo.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +11°, ввечері – до +9°. Вітер мінливий, до 3,9 м/с.

На популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі, на заході температура до +21°

Сонце в столиці зійде у 05:55, а зайде в 18:15.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 23 березня, на заході і півночі України пройдуть дощі. По країні удень +8°... +18°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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