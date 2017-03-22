У Києві завтра пройде злива, вдень до +11°
Згідно з даними Погода УНІАН, 23 березня в столиці очікується злива.
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +11°, ввечері – до +9°. Вітер мінливий, до 3,9 м/с.
На популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі, на заході температура до +21°
Сонце в столиці зійде у 05:55, а зайде в 18:15.
Як повідомляв УНІАН, у четвер, 23 березня, на заході і півночі України пройдуть дощі. По країні удень +8°... +18°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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