Південний схід США накрили дощі з грозами, одна людина загинула

У вівторок, 21 березня, на південний схід США обрушилися сильні дощі.

Шторм в США / twitter.com @sirensproject

Через негоду в штаті Джорджія на один з будинків впало дерево, у результаті одна людина загинула, передає The Weather Channel.

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За словами метеорологів, у штаті швидкість вітру перевищувала 88 км/год. Близько 171000 споживачів на деякий час залишилися без електрики.

Нагадаємо, у середині березня потужний сніговий шторм накрив північно-східні штати США. У Нью-Гемпширі, не впоравшись з керуванням автомобіля, загинула 16-річна дівчина.