Південний схід США накрили дощі з грозами, одна людина загинула

15:48, 22 березня 2017
376
0

У вівторок, 21 березня, на південний схід США обрушилися сильні дощі.

Шторм в США / twitter.com @sirensproject
Шторм в США / twitter.com @sirensproject

Через негоду в штаті Джорджія на один з будинків впало дерево, у результаті одна людина загинула, передає The Weather Channel.

Канаду накрив сніговий шторм, скасовано сотні авіарейсів

За словами метеорологів, у штаті швидкість вітру перевищувала 88 км/год. Близько 171000 споживачів на деякий час залишилися без електрики.

Нагадаємо, у середині березня потужний сніговий шторм накрив північно-східні штати США. У Нью-Гемпширі, не впоравшись з керуванням автомобіля, загинула 16-річна дівчина.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Обвалювались будинки і падали дерева: ураган в Індії забрав життя 17 осіб Обвалювались будинки і падали дерева: ураган в Індії забрав життя 17 осіб
На вихідних в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки На вихідних в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду
Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта) Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта)
На півночі Китаю вирує природна пожежа На півночі Китаю вирує природна пожежа
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз) У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
93 %
748 мм
5.0 м/с
98 %
Стрічка новин