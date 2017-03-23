В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на заході до +18° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 23 березня в Україні місцями пройдуть дощі. На заході до +18°.
У Києві сьогодні пройде дощ, удень +11°. Вітер мінливий, до 3,9 м/с.
У Львові 23 березня очікуються опади, удень +12°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.
На популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі, на заході температура до +21°
У Луцьку сьогодні хмарно. Температура повітря +9°. Вітер мінливий, до 4.7 м/с.
У Вінниці у четвер мінлива хмарність. Температура вдень +15°. Вітер південний і південно-східний, легкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність. Температура +15°, вітер південний і південно-західний, до 5.1 м/с.
У Харкові у четвер без опадів, температура вдень +14°. Вітер мінливий, легкий.
В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура +16°. Вітер західний та південно-західний, легкий.
У Сімферополі без опадів. Температура вдень +15°, вітер мінливий, до 2.3 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вдень +14°. Вітер мінливий, до 4.1 м/с.
У Краматорську у четвер без опадів, температура +16°, вітер західний та південно-західний, легкий.
У Сєвєродонецьку сьогодні похмуро. Температура вдень +16°. Вітер західний та північно-західний, до 2,1 м/с.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+16°... +6°
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Дніпро+15°... +5°
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Донецьк+13°... +3°
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Житомир+16°... +6°
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Запоріжжя+15°... +5°
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Івано-Франківськ+16°... +4°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+17°... +5°
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Луганськ+11°... +3°
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Луцьк+18°... +7°
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Львів+17°... +6°
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Миколаїв+19°... +7°
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Одеса+20°... +7°
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Полтава+14°... +7°
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Рівне+17°... +6°
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Сімферополь+15°... +5°
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Суми+15°... +5°
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Тернопіль+16°... +5°
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Харків+15°... +5°
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Херсон+18°... +6°
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Хмельницький+16°... +5°
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Черкаси+17°... +6°
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Чернігів+16°... +6°
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Чернівці+17°... +7°