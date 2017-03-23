В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на заході до +18° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 23 березня в Україні місцями пройдуть дощі. На заході до +18°.

На півночі і заході України сьогодні пройдуть дощі / УНІАН

У Києві сьогодні пройде дощ, удень +11°. Вітер мінливий, до 3,9 м/с.

У Львові 23 березня очікуються опади, удень +12°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

Читайте також На популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі, на заході температура до +21°

У Луцьку сьогодні хмарно. Температура повітря +9°. Вітер мінливий, до 4.7 м/с.

У Вінниці у четвер мінлива хмарність. Температура вдень +15°. Вітер південний і південно-східний, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність. Температура +15°, вітер південний і південно-західний, до 5.1 м/с.

Прогноз на 23 березня / УНІАН

У Харкові у четвер без опадів, температура вдень +14°. Вітер мінливий, легкий.

В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура +16°. Вітер західний та південно-західний, легкий.

У Сімферополі без опадів. Температура вдень +15°, вітер мінливий, до 2.3 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вдень +14°. Вітер мінливий, до 4.1 м/с.

У Краматорську у четвер без опадів, температура +16°, вітер західний та південно-західний, легкий.

У Сєвєродонецьку сьогодні похмуро. Температура вдень +16°. Вітер західний та північно-західний, до 2,1 м/с.

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