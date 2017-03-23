Сьогодні в Києві пройде дощ, вдень до +11°

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 23 березня, у столиці пройде дощ, вдень до +11°.

Сьогодні в Києві пройде дощ / tivasyk.info

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +11°, ввечері - до +9°. Вітер мінливий, до 3,9 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:57, а зайде у 18:13.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня в Україні місцями пройдуть дощі. На заході до +18°.

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