Сьогодні в Києві пройде дощ, вдень до +11°

08:30, 23 березня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 23 березня, у столиці пройде дощ, вдень до +11°.

Сьогодні в Києві пройде дощ / tivasyk.info
Сьогодні в Києві пройде дощ / tivasyk.info

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +11°, ввечері - до +9°. Вітер мінливий, до 3,9 м/с.

На популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі, на заході температура до +21°

Сонце в столиці зійшло у 05:57, а зайде у 18:13.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня в Україні місцями пройдуть дощі. На заході до +18°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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