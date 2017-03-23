У високогір'ї Карпат зберігається лавинна небезпека

09:32, 23 березня 2017
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Сьогодні, 23 березня, у Карпатах очікується лавинна небезпека 3 рівня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / zak.depo.ua
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / zak.depo.ua

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Сьогодні в Києві пройде дощ, вдень до +11°

"За прогнозами Укргідрометцентру, 23 березня у високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається III (значний) рівень лавинної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 березня в Україні місцями пройдуть дощі. На заході до +18°.

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