У Китаї почалася нова хвиля забруднення повітря

10:32, 23 березня 2017
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Останніми днями в місті Аньян центрально-китайської провінції Хенань було відмічене сильне забруднення повітря.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

З 21 березня щільною імлою заволокло величезний простір, включаючи Пекін, Тяньцзінь, провінцію Хебей і прилеглі до них райони, передає "Сіньхуа".

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У містах Аньян і Чженчжоу почалося накопичення в повітрі забруднюючих речовин, увечері 21 березня забруднення досягло дуже високого рівня.

Під впливом опадів і холодних повітряних мас з ночі середи в Пекіні, Тяньцзіні, провінції Хебей і прилеглих до них районах спостерігалося деяке поліпшення якості повітря. За прогнозом, 23-24 березня у Пекіні очікується легкий рівень забруднення повітря, а 25-27 березня якість повітря буде оцінюватися як сприятлива.

Нагадаємо, у грудні площа території Китаю, яка опинилася у владі смогу, досягла 1,88 млн кв. км.

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