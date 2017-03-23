У Китаї почалася нова хвиля забруднення повітря
Останніми днями в місті Аньян центрально-китайської провінції Хенань було відмічене сильне забруднення повітря.
З 21 березня щільною імлою заволокло величезний простір, включаючи Пекін, Тяньцзінь, провінцію Хебей і прилеглі до них райони, передає "Сіньхуа".
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У містах Аньян і Чженчжоу почалося накопичення в повітрі забруднюючих речовин, увечері 21 березня забруднення досягло дуже високого рівня.
Під впливом опадів і холодних повітряних мас з ночі середи в Пекіні, Тяньцзіні, провінції Хебей і прилеглих до них районах спостерігалося деяке поліпшення якості повітря. За прогнозом, 23-24 березня у Пекіні очікується легкий рівень забруднення повітря, а 25-27 березня якість повітря буде оцінюватися як сприятлива.
Нагадаємо, у грудні площа території Китаю, яка опинилася у владі смогу, досягла 1,88 млн кв. км.
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